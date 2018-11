सबरीमाला : महिला के जाने की अफवाह मात्र से प्रदर्शनकारी हुए आक्रामक, फोटोग्राफर घायल

तिरुवनंतपुरम (ईएमएस)। दक्षिण भारत के राज्य केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के भगवान अयप्पा के दर्शन करने के मामले में शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बाद भी हालत सुधरे नहीं हैं। कोर्ट के महिलाओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति देने के फैसले के बाद दोबारा मंदिर खुलने पर भी श्रद्धालुओं का प्रदर्शन जारी है।

#Kerala: Devotees begin to gather at Nilakkal base camp as #SabarimalaTemple is set to open today. Nilakkal base camp in-charge Manjunath H says, "There is adequate police deployment here. We are not restricting the movement of devotees." pic.twitter.com/OzJDGABRfU

