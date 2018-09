मप्र : राहुल गांधी चित्रकूट पहुंचे, कामतानाथ मंदिर के दर्शन किए

सतना| कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे के तहत गुरुवार को चित्रकूट पहुंच गए। उन्होंने यहां कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की।

राहुल हेलीकॉप्टर से चित्रकूट पहुंचे। यहां कांग्रेस नेताओं ने उनकी अगवानी की। राहुल गांधी इसके बाद कामतानाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की।

Congress President Rahul Gandhi offered prayers at Kamadgiri Temple in Chitrakoot earlier today. He was accompanied by party leaders Kamal Nath and Jyotiraditya Scindia. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/3Rt27i9nwm

