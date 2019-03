बेगूसराय चुनाव : मंजू वर्मा का गिरिराज सिंह के साथ मंच पर दिखना राजनीतिक नुकसान न पहुंचा दे

बिहार के बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से भाजपा के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह मैदान में हैं। यहां से चुनावी प्रचार शुरू करते ही उनके साथ एक विवाद जुड़ गया है। प्रचार के दौरान एक सभा में उनके साथ मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की आरोपी मंजू वर्मा मंच साझा करती हुई दिखीं। इस घटना के बाद से बेगूसराय और खास कर बिहार की राजनीतिक पारा चढ़ गया है।

Former Bihar minister Manju Verma who is out on bail in Muzaffarpur shelter home case seen on stage during Union Minister and NDA candidate Giriraj Singh’s rally in Begusarai yesterday. Verma had been arrested under arms act linked to the Muzaffarpur case pic.twitter.com/pYPWOBZDMv

— ANI (@ANI) March 31, 2019