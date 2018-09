हिमाचल : फंसे लोगों में 63 को उड़ान व 300 को सड़क मार्ग से निकाला

शिमला| हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में फंसे लोगों में से 63 को गुरुवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से निकाला गया, जिनमें तीन जर्मन, 10 भारतीय महिला पर्यटक और तीन बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा, 300 लोगों को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने सड़क मार्ग से निकाला है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

पिछले तीन दिनों में सुरक्षित निकाले गए लोगों की तादाद बढ़कर 1,300 हो गई है जिनमें 18 विदेशी हैं।

हिमाचल में भारी बर्फबारी व बारिश के कारण हुए भूस्खलन से लाहौल-स्पीति जिले में कई सड़कों पर आवागमन अवरुद्ध हो जाने से ये लोग विभिन्न स्थानों पर पांच दिनों से फंसे हुए थे।

Update on Rescue Ops in Kullu , Himachal – The rescue ops started today at day break. The ALH rescued 06 people from a camp near Sarachu & 03 German Nationals from Patsio.

01x ALH & 01x MLH are airborne & looking for stranded people.#SavingLives#HimachalRains pic.twitter.com/lQTzbPy7Ct

— Indian Air Force (@IAF_MCC) September 27, 2018