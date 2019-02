सीएम मनोहर पर्रिकर फिर से अस्पताल में भर्ती, जानिये कैसी है तबियत

नई दिल्ली (ईएमएस)। लगभग एक साल से अस्वस्थ चल रहे गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर को शनिवार की रात को एक बार फिर गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच) में भर्ती कराया गया है। सीएम कार्यालय के मुताबिक, उन्हें उच्च गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। फिलहाल पर्रिकर की सेहत स्थिर बनी हुई है और उन्हें करीब 48 घंटे डॉक्टरों की देखरेख में रखा जाएगा।

मनोहर पर्रिकर को अस्पताल ले जाने के बाद जीएमसीएच के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे पहले गोवा सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय सरदेसाई ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इसके बाद सरदेसाई ने पर्रिकर को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखे जाने की खबरों को खारिज कर दिया। ज्ञात हो कि पर्रिकर पिछले करीब एक साल से अस्वस्थ चल रहे हैं। उन्हें पैंक्रियाज संबंधी समस्या है।

मनोहर पर्रिकर अमेरिका में भी इलाज करवा चुके हैं। साथ ही वह कुछ दिन दिल्ली के एम्स में भी भर्ती रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष व सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक माइकल लोबो ने कहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जीवित रहने तक पद पर बने रहेंगे, हालांकि पैन्क्रिएटिक कैंसर के चलते उनकी सेहत में उतार-चढ़ाव बना रहता है।

Vishwajit Rane,Goa Health Min: Goa CM Manohar Parrikar’s condition is absolutely stable.Wrong information being provided on social media.Y’day we had thorough check up of CM, today he had minor discomfort. Doctors have suggested to keep him under observation for another day or so pic.twitter.com/msQx4JSbJf

— ANI (@ANI) February 24, 2019