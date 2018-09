कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान ‘डेई’, ओडिशा में भारी बारिश

भुवनेश्वर| चक्रवाती तूफान ‘डेई’ के प्रभाव से ओडिशा के कई भागों में गरज के साथ भारी बारिश हुई। चक्रवाती तूफान शुक्रवार तड़के गोपालपुर में ओडिशा तट से आगे बढ़ गया।

तूफान की वजह से गजपति, गंजम, पुरी, रायगढ़ा, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी, नाबरंगपुर जिलों में अत्यधिक बारिश हुई।

Cyclone #Daye has weakened. There's deep depression positioned near Titlagarh as per updates at 5.30 am. It's moving towards west, north-west. It'll have an impact in Odisha for next 24 hrs but there's less possibility of very heavy&extremely heavy rain: Director MET #Bhubaneswar pic.twitter.com/rFDVo0yX4V

