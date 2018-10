बिहार : तेजस्वी व तेजप्रताप में मनमुटाव की खबरों का मीसा ने खंडन किया

पटना। बिहार में मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद के दोनों पुत्रों पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव में मनमुटाव की खबर को राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने नकारते हुए कहा कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है।

My statement has been twisted. I had asked party workers to remain united and forget differences, the comment was not on our family. The family is one, no differences between us: Misa Bharti, RJD on reports of her admitting differences between Tejashwi and Tej Pratap pic.twitter.com/A7yQ8zQ5Sg

— ANI (@ANI) October 8, 2018