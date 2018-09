गोवा सरकार से 2 मंत्री बाहर, 2 भाजपा विधायक मंत्रिमंडल में होंगे शामिल

पणजी| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के दो अस्वस्थ मंत्रियों को सोमवार को गोवा कैबिनेट से बाहर कर दिया गया ताकि 12 सदस्यीय कैबिनेट में पार्टी के दो अन्य विधायकों के प्रवेश के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

सरकार ने एक बयान में कहा कि मोरमुगांव से भाजपा विधायक मिलिंद नाईक और कुरचोरेम से भाजपा विधायक निलेश कबराल को शाम को राज्य कैबिनेट में शामिल किया जाएगा।

बयान में कहा गया, शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में शाम चार बजे निर्धारित है।

कैबिनेट से बाहर किए जाने वाले मंत्रियों में शहरी विकास मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे फ्रांसिस डिसूजा और ऊर्जा मंत्रालय के प्रभारी पांडुरंग मडकईकर शामिल हैं।

न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में कैंसर का इलाज करा रहे डिसूजा ने आईएएनएस से फोन पर कहा, “मैं फैसले से खुश हूं। यह 20 साल से पार्टी के लिए कार्य करने का फल है। मैं केवल एक महीने से बीमार हूं।”

मडकईकर का जून से मुबंई में इलाज चल रहा है। वह ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित हैं।

उधर गोवा प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया भी आ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा आलाकमान के इस फैसले को हास्यास्पद करार देते हुए कहा है कि अचरजपूर्ण बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री महिनों से बीमार होकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और बीमारी के बहाने दो पदस्थ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा रहा है।

If they're dropping ministers on health grounds, it's laughable. It's hypocrisy. When CM is on bed whose condition is worse than other two ministers & they're dropped on health grounds&CM is continuing: Girish Chodankar, Goa Congress President,on 2 Cabinet Ministers' resignation. pic.twitter.com/UxfjPRkuMw

— ANI (@ANI) September 24, 2018