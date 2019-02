विंग कमांडर अभिनंदन की सुरक्षित वापसी की दुआ कर रहे लोग

नेशनल डेस्क। आतंकियों के ठिकानों पर एक्शन के दूसरे ही दिन बुधवार सुबह पड़ोसी मुल्क ने भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले की नाकाम कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान को तो मार गिराया लेकिन ऑपरेशन के दौरान देश का एक जेट भी नष्ट हो गया और एक पायलट लापता हो गया।

बाद में सोशल मीडिया और पाकिस्तान की तरफ से कई तस्वीरें और विडियो जारी किए गए हैं, जिसमें भारतीय पायलट को पकड़ने का दावा किया गया। पाकिस्तानी सेना ने 46 सेकेंड का एक विडियों भी जारी किया है, जिसमें एक शख्स की आंख पर पट्टी बंधी है और वह दावा कर रहा है कि वह भारतीय वायुसेना का विंग कमांडर अभिनंदन है।

दोपहर बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रिफिंग में भारतीय पायलट के लापता होने की पुष्टि की गई। शाम होते-होते यह तय हो गया कि लापता पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान की हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं और जिनकी तस्वीरें और विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड सितारों ने अभिनंदन की वापसी को लेकर किये ट्वीट

जैसे-जैसे विंग कमांडर के तस्वीरें वायरल होने लगीं, लोगों उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद और प्रार्थना करने लगे। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी ट्वीट करके उनकी सुरक्षा और जल्द वापसी की उम्मीद जताई।

As an Air warrior, Wg Cdr Abhinandan Varthaman served the nation by defending it with total disregard to his personal safety.

As a nation we pray for his continuous well being and early return.

— Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) February 27, 2019