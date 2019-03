सपना चौधरी ने कहा – कांग्रेस में नहीं हुई शामिल, अब कांग्रेस सबूत दे रही!

मशहूर हरियाणवी डांसर और गायिका सपना चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गईं हैं, ऐसी खबर शनिवार को दिनभर मीडिया की सुर्खियों में रहीं। कहा जा रहा था कि सपना ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज बब्बर के नई दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राज बब्बर ने स्वयं इस संबंध में ट्वीट करते हुए उनका कांग्रेस परिवार में स्वागत किया था।

यह भी खबरें आ रही थीं कि सपना चौधरी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश संगठन मंत्री नरेंद्र राठी ने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई।

वर्तमान चुनावी मौसम में अटकलें तो यहां तक हो रहीं थी कि वह मथुरा से भाजपा की सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की सूची में मथुरा से सपना चौधरी का नाम नहीं था।

रविवार सुबह होते-होते सपना चौधरी ने स्वयं सभी खबरों पर यह कहकर पानी फेर दिया कि वे कांग्रेस में शामिल नहीं हुई हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनकी कांग्रेस नेताओं के साथ जो तस्वीरें हैं वो पुरानी हैं। देखें वीडियो

#WATCH Haryanavi singer & dancer Sapna Chaudhary says, “I have not joined the Congress party. The photograph with Priyanka Gandhi Vadra is old.” #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/brcvaKOAIQ

— ANI (@ANI) March 24, 2019