तनावभरे रिश्तों के बीच पाकिस्तान से कोई महाशय भारत आये हैं, नेताओं से मिल रहे हैं….

विदेश मंत्री सुषमा से मिले इमरान के सांसद रमेश, पुलवामा हमले में पाक की भूमिका से किया इनकार

नई दिल्ली (ईएमएस)। कुंभ मेला में संगम स्नान के लिए पहुंचे पाकिस्तानी सांसद डॉ. रमेश कुमार वंकवानी ने विदेश मंत्री सुषमा से मुलाकात की और एक बार फिर पाक पीएम इमरान खान के बयान को दोहराया है कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान शामिल नहीं है।

Dr.Ramesh Kumar Vankwani, Pakistan MP: Thank Indian Govt for warm welcome accorded to me, I met VK Singh ji, PM Modi and held discussions with Sushma ji. I assured that there is no Pakistani involvement in #PulwamaAttack .We should move in a positive direction,we want peace. pic.twitter.com/8De3HdNokR

भारत आए डॉ. वंकवानी ने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह से भी मिले और भारत में मिले सम्मन से बेहद खुश नजर आए।

डॉ. रमेश कुमार वंकवानी का कहना है कि, “गर्मजोशी से हुए स्वागत के लिए मैं भारतीय सरकार का धन्यवाद करता हूं। मैंने वीके सिंह जी, पीएम मोदी से मुलाकात की और सुषमा जी से चर्चा की। मैंने आश्वस्त किया कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। हमें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हम शांति चाहते हैं। पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के एक सांसद रमेश कुमार वंकवानी एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, जिसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने कुंभ मेला 2019 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

जानिये डॉ. वंकवानी के शब्दों में उनकी बात

While talking to me at Amritsar, #PTI senator Ramesh Kumar Vankwani who was in India for #Kumbh says I bring a message of peace. No one in Islamabad want its territory to be used against its neighbour. Remember he met EAM Sushma & PM.@IndiainPakistan @Paknewdelhi pic.twitter.com/MG7hu0KECW

