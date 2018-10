पीएनबी घोटाला : नीरव मोदी की 637 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति जब्त

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में चल रही जांच के संबंध में भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की 637 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति जब्त कर ली गई है। एक वरिष्ठ ईडी अधिकारी ने कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर नीरव मोदी की विदेशी संपत्तियों की पहचान करने और जब्त करने के लिए अन्य विदेशी एजेंसियों के साथ समन्वय से काम कर रही है।

जब्त संपत्ति आभूषण, बैंक खाते और अचल संपत्ति के रूप में है। अधिकारी ने यह भी कहा कि हांगकांग से 22.69 करोड़ रुपये की कीमत के हीरे के आभूषण लाए गए हैं। ईडी के मुताबिक, जनवरी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा नीरव मोदी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद आभूषणों का एक स्टॉक हांगकांग भेजा गया था। इसे नीरव मोदी की ओर से हांगकांग में एक निजी कंपनी के वॉल्ट में रखा गया था।

अधिकारी ने कहा, “एजेंसी ने कंपनी और उसके लंदन मुख्यालय से संपर्क किया और काफी अनुरोध व मशक्कत के बाद यह सफलतापूर्वक भारत में आभूषण वापस लाने में कामयाब रहा।”

उन्होंने यह भी कहा कि आभूषणों की कीमत 85 करोड़ रुपये है और आभूषणों को फायरस्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा हांगकांग भेजा गया था। यदि इन आभूषणों की कीमत का स्वतंत्र रूप से अनुमान लगाया जाए तो यह 22.69 करोड़ रुपये के हैं। ईडी ने दक्षिण मुंबई में 19.5 करोड़ रुपये के फ्लैट को भी जब्त किया है, जो नीरव मोदी की बहन पूर्वी के नाम पर है, जो बेल्जियम की नागरिक हैं।

अधिकारी ने कहा कि फ्लैट 2017 में पूर्वी द्वारा खरीदा गया था और इसकी पावर ऑफ अटार्नी नीरव के भाई नीशाल के पास है।

Aircel Maxis case: CBI seeks adjournment from Delhi's Patiala House Court as govt hasn't yet given sanction to prosecute serving & retired government officials charge-sheeted in the case. Court asks CBI why charge sheet was filed in the first place when there was no sanction

— ANI (@ANI) October 1, 2018