नरेन्द्र मोदी के इस नये नारे से मिल गई भाजपा को ‘चौकीदार चोर है’ नारे की काट

लोकसभा चुनाव 2019 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। मतदान में महीने भर का समय रह गया है। आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार अपने चरम पर होगा। भाजपा जहां पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक के बाद बदली राजनीतिक हवा से जोश में है, वहीं कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है कि चुनाव तक राफेल का मुद्दा मतदाताओं के दिमाग में छाया रहे। जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल मामले में कथित भ्रष्टाचार को अनिल अंबानी और ‘चौकीदार चोर है’ के नारे से अपनी सभाओं में जिंदा रखने हर संभव प्रयास करते हैं।

वैसे तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में राफेल मुद्दा और ‘चौकीदार चोर है’ चला भी था। इससे नारे से भाजपा को निसंदेह नुकसान हो रहा था। ऐसे में उसके लिये यह जरूरी था कि इस नारे की काट ढूंढी जाए।

अब एन चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान पहुंचा रहे नारे की काट ढूंढ ली है। मोदी ने ‘चौकीदार चोर है’ नारे के सामने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए नया नारा दिया है ‘मैं भी चौकीदार हूं’।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ‘मैं भी चौकीदार हूं’ गाना प्रस्तुत करते हुए कहा कि, ‘आपका चौकीदार डट कर देश की सेवा कर रहा है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। हर कोई चौकीदार है जो भ्रष्टाचार, गंदगी, सामाजिक दूषणों के ‌खिलाफ लड़ रहा है। भारत के विकास के लिये मेहनत करने वाला हर कोई चौकीदार है। आज, हर भारतीय कह रहा है, ‘मैं चौकीदार हूं’।

Your Chowkidar is standing firm & serving the nation.

But, I am not alone.

Everyone who is fighting corruption, dirt, social evils is a Chowkidar.

Everyone working hard for the progress of India is a Chowkidar.

Today, every Indian is saying-#MainBhiChowkidar

— Narendra Modi (@narendramodi) March 16, 2019