राफेल सौदे में पैसा न बना पाने के कारण परेशान कांग्रेस : निर्मला

चेन्नई। राफेल सौदे पर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के आक्रामक रुख पर हमला बोलते हुए रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि पार्टी इसलिए परेशान है, क्योंकि वह पैसा नहीं बना सकी।

उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर बिचौलियों के साथ बातचीत करने और रक्षा बलों के लिए आवश्यक जरूरी उपकरण नहीं खरीदने का आरोप लगाया।

उन्होंने संवाददाताओं को बताया, “बिचौलियों और दलालों के साथ वे अभी भी समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जरूरी उपकरण नहीं खरीद रहे थे। लेकिन हम अब खरीद रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस परेशान हो रही है। परेशान इसलिए, क्योंकि वह पैसे नहीं बना सकी..वे काम नहीं कर सके, उन्होंने वायुसेना को वहीं छोड़ दिया, जहां वह थी।”

निर्मला, सरकार पर कांग्रेस के हमलों का जवाब दे रही थीं। कांग्रेस ने सरकार पर फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान की खरीद पर घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस हताश है और इससे उसकी हताशा दिखाई देती है।

उन्होंने कांग्रेस की आक्रमकता पर कहा, “यह सरकार बिना भ्रष्टाचार के आरोपों के चल रही है। यह बात उनके गले से नहीं उतर रही। वे तथ्यों को पचा नहीं पा रहे हैं। भ्रष्टाचार की खोज कर रहे हैं। जब आपको कुछ नहीं मिला, तो आरोप लगा दो और उसकी व्याख्या करते रहो। एक आरोप के बाद दूसरा आरोप। यह है उनका दृष्टिकोण।”

रक्षामंत्री द्वारा इंडिया टुडे को दिया गया साक्षात्कार

