यौन उत्पीड़न के आरोपाें के समय को लेकर एम. जे. अकबर ने उठाये सवाल, कहा – कानूनी कार्यवाही करेंगे!

नई दिल्ली। फिल्म इंडस्ट्री से मीटू अभियान (यौन उत्पीड़न के खिलाफ अभियान) की चपेट में आने के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और अपने समय के मशहूर संपादक एम. जे. अकबर ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने ईमेल के जरिये प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक तलब की है, जबकि एम जे अकबर ने केंद्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से मिलने का समय मांगा है।

#MJAkbar resigns | As per reports, Prime Minister Narendra Modi will meet top government officials today whereas Akbar has sought a meeting with external affairs minister Sushma Swaraj. #Metoo #MeTooIndia Follow #LIVE updates here: https://t.co/jWiqRAupc6 pic.twitter.com/gVOXgJC9Yj

हालांकि त्यागपत्र देने के बाद समाचार एजेंसी को प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने एक के बाद एक लगे अनेकों आरोपों के समय पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा,

Why has this storm risen a few months before a general election? Is there an agenda? You be the judge. These false, baseless and wild allegations have caused irreparable damage to my reputation and goodwill: #MJAkbar (file pic) pic.twitter.com/nMfx58QUjg

— ANI (@ANI) October 14, 2018