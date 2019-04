कांग्रेस ने ‘मै भी चौकिदार’ के विरुद्ध ‘चौकिदार चोर है’ को दिया नया नाम

लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं चुनाव प्रचार का रोमांच बढ़ता जा रहा। पार्टियां एक दुसरे पर निशाना साध रही है। भारत की दो बड़ी पार्टियां बीजेपी तथा कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर रहे नारों में भीड़त चल रही है। अब कांग्रेस ने अपने चोकिदार चोर है नारे को दिया नया नाम।

लोकसभा चुनावों को लेकर चोर और चौकीदार दोनों शब्दों पर दोनों मुख्य पार्टीयां जोर दे रही हैं। बीजेपी ने ‘मैं भी चौकीदार’ के नारे के साथ प्रचार करना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस की हर रैली में चोकिदार चोर है के नारे लग रहे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आहवाहन पर सभी भाजपा नेताओं ने उनके नाम के आगे चौकीदार शब्द लगा लिया है। अब कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाकर #ChowkidarChorHai के बाद #EkHiChowkidarChorHai अभियान से प्रधान मंत्री मोदी पर निशाना लगाया और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है।

रविवार को कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक के पश्चात एक तीन ट्वीट्स #EkHiChowkidarChorHai से कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की।

#EkHiChowkidarChorHai – can you spot which one? pic.twitter.com/24TA7LTGGC

#EkHiChowkidarChorHai – the one that leads to the loot. pic.twitter.com/4nQcQGVbDc

