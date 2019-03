‘प्रियंका की नाक दादी जैसी होने मात्र से सत्ता मिल जाया करती, तो चीन के हर घर में राष्ट्रपति होता!’

भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की विवादित टिप्पणी

लोकसभा चुनाव प्रचार अब अपने उफान पर है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। आधिकारिक रूप से राजनीति में प्रवेश करने के साथ कांग्रेस महासचिव बनीं प्रियंका गांधी उत्तरप्रदेश में जोर-शोर से प्रचार कर रही हैं। सत्तारुढ़ भाजपा के नेता उनकी आलोचना करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे। इसी क्रम में गुजरात के भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्य के आणंद में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि यदि प्रियंका गांधी वाड्रा की शक्ल-सूरत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलती है, तो इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि वे इससे सत्ता पर काबिज हो जाएं। मांडविया ने कहा कि प्रियंका गांधी की नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, इस प्रकार की काफी चर्चा होती है। लेकिन यदि इतने मात्र से सत्ता मिल जाया करती तो चीन में हर घर में राष्ट्रपति होता।

Union Min Mansukh Mandaviya, in Anand, Gujarat: It’s being said that she (Priyanka Gandhi Vadra) has a nose like her grandmother (Indira Gandhi). If you get power by having a nose like your grandmother, then there would have been a President in every household in China. (26.03) pic.twitter.com/0URmnt5x3E

