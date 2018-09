सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल रहा जवान नियंत्रण रेखा पर मुठभेड़ में शहीद

श्रीनगर| भारतीय सेना ने मंगलवार को शहीद जवान लांस नायक संदीप सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सिंह नियंत्रण रेखा के समीप तंगधार सेक्टर में सोमवार को हुई एक मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। शहीद जवान संदीप ने सितंबर 2016 में सीमा पार की गई सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लिया था।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने यहां कहा, “बादामी बाग छावनी में, लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट, चिनार कॉर्प्स के कमांडर और सभी रैंकों ने गौरवान्वित राष्ट्र की तरफ से शहीद को श्रद्धांजलि दी है।”

Srinagar: Wreath-laying ceremony of Indian Army's Lance Naik Sandeep Singh, who lost his life in action during an anti-infiltration operation in Jammu & Kashmir's Tangdhar sector yesterday. pic.twitter.com/LbkRr63sqC

