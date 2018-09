इस्लामाबाद के ‘शैतानी एजेंडे’ का पर्दाफाश; नहीं होगी पाक से वार्ता

नई दिल्ली| जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षाकर्मियों की हत्या करने और आतंकवाद का महिमामंडन करने का आरोप लगाते हुए, भारत ने पाकिस्तान के विदेशमंत्री के साथ भारतीय विदेशमंत्री की प्रस्तावित वार्ता शुक्रवार को रद्द कर दी। भारत ने कहा है कि इस्लामाबाद के ‘शैतानी एजेंडे’ (इविल एजेंडा) का पर्दाफाश हो गया है।

#WATCH: MEA spokesperson Raveesh Kumar says, "It's obvious that behind Pakistan's proposal for talks to make a fresh beginning, evil agenda of Pakistan stands exposed & true face of new Prime Minister of Pakistan has been revealed to world in his first few months in the office" pic.twitter.com/e25STpUlTh

— ANI (@ANI) September 21, 2018