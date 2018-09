भारतीय नौसेना अफसर अभिलाष टॉमी को सुरक्षित बचाया गया

सूरत। पूरी दुनिया का समुद्री चक्कर लगाने निकले भारतीय नाविक अभिलाष टॉमी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से सुदूर बीच दरिया में खराब मौसम और ऊंची लहरों के बीच फंस गये थे, उन्हें सोमवार को सुरक्षित बचा लिया गया है।

गोल्डन ग्लोब रेस के भाग स्वरुप पूरी दुनिया का समुद्री चक्कर लगाने निकले अभिलाष टॉमी की नाव ऊंची लहरों में फंस कर क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में अभिलाष स्वयं भी घायल हो गये और चलने में अक्षम थे। उन्होंने अपने पास मौजूद संचार हैं।

अभिलाष भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं और उन्हें बचाने के लिये भारतीय नौसेना के साथ-साथ गोल्डन ग्लोब रेस के फ्रांसीसी आयोजक भी भरसक प्रयास कर रहे थे। सोमवार को सुरक्षा दस्ता बीच दरिया उन तक पहुंच गया और प्राथमिक उपचार देकर उन्हें सुरक्षित फ्रांसीसी जहाज ओरिसिस में पहुंचा दिया गया।

He has been rescued and has been pulled out on a stretcher by French Fishing Vessel Osiris. He is conscious and is in safe hands: Navy Spokesperson Captain DK Sharma on Commander and Golden Globe Race (GGR) skipper Abhilash Tomy pic.twitter.com/oMNgoZ445t

