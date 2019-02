पाकिस्तान को भारी पड़ा दुस्साहस : भारत ने मार गिराया F-16 लड़ाकू विमान

मंगलवार को भारत द्वारा पाकिस्तान में किये गये एयर स्ट्राईक के जवाब में बुधवार सुबह पाकिस्तान द्वारा हवाई हमला करने की नाकाम कोशिश की। पाक विमानों ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी सेक्टर में बम गिराये। लेकिन पाकिस्तान को यह दुस्साहस भारी पड़ा।

J&K: Pictures of craters formed from Pakistani bombs dropped near Indian Army post in Rajouri sector. Pic courtesy: Army sources) pic.twitter.com/bAqG1YW3AO

