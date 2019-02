भारत-पाक बढ़ते तनाव का असर घरेलू व अंतरर्राष्ट्रीय उड़ानों पर, अमृतसर-देहरादुन से उड़ानें रद्द

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़़ते तनाव और जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में बढ़ती सैनिक गतिविधि का सीधा असर घरेलू और अंतरर्राष्ट्रीय विमान सेवा पर पड़ता दिखाई दे रहा है।

भारत ने अमृतसर हवाई अड्डे से उड़ानें रद्द कर दी हैं। अमृतसर एयरपोर्ट डायरेक्टर एपी आचार्य के अनुसार अमृतसर की वायु सीमा को बंद कर दिये जाने के कारण कोई व्यावसायिक उड़ान अमृतसर नहीं आ रही। यहां से कोई फ्लाईट उड़ान भी नहीं भर रही। उधर देहरादुन से भी उड़ानें अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं।

अमृतसर हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं।

Punjab: Passengers stranded as flight operations at Amritsar airport have been suspended. pic.twitter.com/fQEtEEqZZh

— ANI (@ANI) February 27, 2019