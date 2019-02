सभी यात्री उड़ान सेवाएं बहाल करने के आदेश

बुधवार सुबह पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करने और भारत द्वारा पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मार गिराये जाने के बाद पनमे तनाव के बाद भारत के उत्तरी क्षेत्र में कई हवाई अड्डों से घरेलू और अंतरर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई थीं।एहतियातन प्रशासन ने कई हवाईअड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। ले‌किन दोपहर बाद एक आदेश जारी कर सभी यात्री विमानों की आवाजाही सामान्य करने के निर्देश जारी किये गये।

NOTAM (Notice to Airmen to alert aircraft pilots of potential hazards along a flight route) has been withdrawn. Flight operations will resume pic.twitter.com/5WvzEgVQ34

— ANI (@ANI) February 27, 2019