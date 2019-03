सोशियल मीडिया आजकल बहुत ही चलन में है। किसी भी बात, किसी भी मुद्दे को लाखों करोड़ों तक पहुंचने में कुछ ही क्षण लगते हैं। किसी भी बात का किसी भी किस्से का मज़ाक भी कुछ ही समय में बन जाता है। ट्रॉलर्स तथा मीम्स के माध्यम से लोगों तक कई बातें पहुंचती हैं।

‌सिर्फ खबरें फैलाना ही सोशियल मीडिया का एक बड़ा कार्य नहीं है। कोई भी चलन चालू करने में आज कल सोशियल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। गत वर्ष में इसी माध्यम से चले कई चलन विश्व भर में प्रख्यात हुए थे। कीकी डांस चैलेंज, टिकटॉक विडियोज़ आदि कई ऐसे विडियोज़ तथा चैलेन्ज लोगों द्वारा बड़े जोश से किये जा रहे थे। इन्ही ट्रैन्ड्स के बीच हाल ही में एक नया ट्रैन्ड ‘सैल्फी विथ तिलक’ चालू हुआ है। यह चलन ट्वीटर पर कुछ इस प्रकार फैला है कि हज़ारों लोग अब तक सेल्फी विथ तिलक हैश टैग के साथ अपनी फोटोज़ ट्वीटर पर पोस्ट कर रहे हैं।

जानने वाली बात यह थी कि चलन चालू कैसे हुआ। हाल ही में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कॉन्ग्रेस लीडर सिद्धरमैया ने बादामी, कर्नाटका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उनको कुमकुम तथा राख के लम्बे तिलक लगाए हुए लोगों को देखकर भय लगता है। देखें विडियो

#WATCH Former Karnataka CM and Congress leader Siddaramaiah, says, "I am scared of people who put long tikas with kumkum or ash", at an event, in Badami, Karnataka, yesterday pic.twitter.com/2UMjVI3DkL

— ANI (@ANI) March 6, 2019