समुद्री परिक्रमा पर निकले और लहरों में फंसे भारतीय नौसेना के अफसर को बचायेगा फ्रांसीसी जहाज ओरिसिस

सूरत। पूरी दुनिया का समुद्री चक्कर लगाने निकले भारतीय नाविक अभिलाष टॉमी बीच दरिया में ऊंची लहरों के बीच फंस गये हैं। वे घायल भी हो गये हैं। अभिलाष भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं और उन्हें बचाने के लिये भारतीय नौसेना के साथ-साथ गोल्डन ग्लोब रेस के फ्रांसीसी आयोजक भी भरसक प्रयास कर रहे है।

भारतीय नौसेना ने कहा है कि अगले १६ घंटे में फ्रांसीसी जहाज ओरिसिस अभिलाष तक पहुंच कर उन्हें सुरक्षित बचा लेगा।

Indian Navy said that Golden Globe Race skipper and Indian Naval officer, Commander Abhilash Tomy, will be rescued by the French vessel Osiris in the next 16 hours

Read @ANI Story | https://t.co/DAelJFRbEY pic.twitter.com/rHBjKsI0n4

— ANI Digital (@ani_digital) September 23, 2018