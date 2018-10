चक्रवात तितली : ओडिशा के 5 जिलों को खाली करने का आदेश

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने बुधवार को गंजम, पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिलों के प्रशासन को चक्रवाती तूफान ‘तितली’ की राह में आने वाले सभी संभावित क्षेत्रों को खाली कराने के निर्देश दे दिए हैं।

मौसम विभाग द्वारा चक्रवात तितली के गंभीर स्तर पर पहुंचने की सूचना देने के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इन पांच जिलों के जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोई दुर्घटना ना घटे।

गंजम जिले में पहले ही जिला खाली करने की प्रक्रिया शुरू होने की समीक्षा करने के बाद पटनायक ने कहा कि सभी स्कूलों, कॉलेजों और आंगनवाड़ी केंद्रों को 11 -12 अक्टूबर को बंद रखा जाएगा। शिक्षक हालांकि ड्यूटी पर रहेंगे।

मुख्य सचिव आदित्य प्रसाद पधी ने कहा कि राज्य में 11 अक्टूबर को होने जा रहे छात्र संघ चुनावों को रद्द कर दिया गया है।

#TitliCyclone has been upgraded to 'very severe cyclonic storm'. Land fall is expected at 5.30 am tomorrow in south Odisha. Collectors of 5 districts directed to start evacuation of people living in low lying areas. Adequate relief provisions have been made: Chief Secy #Odisha pic.twitter.com/0ZCEO999QZ

