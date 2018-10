नाना पाटेकर के बचाव में उतरे भाजपा सांसद उदित राज

नई दिल्ली| देश में मीटू अभियान को ‘गलत चलन’ की शुरुआत बताते हुए भाजपा सांसद उदित राज ने मंगलवार को नाना पाटेकर का समर्थन किया और एक दशक बाद सामने आकर आरोप लगाने के लिए तनुश्री दत्ता पर सवाल उठाया। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद उदित राज ने ट्वीट कर कहा, “मीटू अभियान आवश्यक है लेकिन 10 साल बाद किसी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने का क्या मतलब है? इतने साल बाद घटना के तथ्यों की जांच करना कैसे संभव हो सकता है?”

उन्होंने कहा, “जिस पर आरोप लगाए गए हैं, इसे उस व्यक्ति की छवि खराब करने के रूप में भी देखा जाना चाहिए। यह एक गलत चलन की शुरुआत है।”

Habitually women take 2-4 lakhs, level allegations on men&then pick another man. I accept it is in man’s nature. But are women perfect? Can it not be misused? A man’s life gets destroyed because of this: Udit Raj, BJP MP, on ‘Me Too’ movement. pic.twitter.com/QAFKJRZdpG

— ANI (@ANI) October 9, 2018