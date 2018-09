पितृपक्ष में अपराध नहीं करने के सुशील मोदी के अपराधियों से आग्रह पर विपक्ष का तंज

पटना| बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा पितृपक्ष में अपराध नहीं करने के आग्रह को लेकर विपक्ष जहां सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं, सत्ता पक्ष सुशील मोदी के पक्ष में उतरकर सफाई दे रही है। सुशील मोदी ने दो दिन पूर्व हाथ जोड़कर अपराधियों से पितृपक्ष के दौरान अपराध नहीं करने की गुहार लगाई थी। इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है।

उपमुख्यमंत्री मोदी ने रविवार को पितृपक्ष मेला महासंगम के उद्घाटन के मौके पर एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा था, “बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को शिकायत करने का कोई भी मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं अपराधियों से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि कम से कम पितृपक्ष में छोड़ दीजिए, शेष दिन आप को मना करें ना करें कुछ ना कुछ करते रहते हैं और कुछ पुलिस वाले लोग रहते हैं। कम से कम ये 15-16 दिन ये जो धार्मिक उत्सव है, इस उत्सव में कुछ ऐसा काम मत कीजिए, जिससे बिहार की प्रतिष्ठा और आने वाले लोगों को कोई शिकायत करने का मौका मिले।”

इस बयान के सामने आने के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को तंज कसते हुए कहा कुछ दिन बाद उपमुख्यमंत्री अपराधियों के चरणों में गिर कर शांति का निवेदन करेंगे।

Bihar Dy CM Sushil Modi shamelessly with folded hands begging to Criminals, not to commit any crime in next 15 days as it dents his govt’s image. Later in festive season u r free to do what u do like kidnap, loot & shoot.

Shame on U Mr. Modi! The hypocrite reciter of Jungalraj pic.twitter.com/iuNgzL2oYe

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 25, 2018