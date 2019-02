भारत ने एक्टिव की यह सिस्टम, पाकिस्तानी पलटवार पर तुरंत एक्शन में आयेगी

भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किये हैं, जिसमें आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को काफी नुकसान हुआ है। वहीं पाकिस्तानी सेना भारतीय विमानों के पाक अधिकृत कश्मीर में घुसने की बात तो मान रही है, लेकिन उसने किसी बड़े नुकसान की बात को खारिज किया है।

पाक सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय सेना ने सीमा का उल्लंघन करते हुए पाक अधिकृत हिस्से में घुसपैठ की। भारतीय हमले से भौचक्के रह गये पाकिस्तानी विदेश मंत्री मेहमूद कुरेशी ने कहा कि पाकिस्तान उचित समय पर आत्मरक्षा के लिये कार्रवाई कर सकता है।

इस धमकी के बाद भारत ने भी कमर कस ली है और अपना खास सिस्टम AWACS सक्रिय कर दिया है। यह सिस्टम दुश्मन की किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि पर तुरंत एलर्ट करता है। उसके बाद दुश्मन के खात्मे की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है।

भरत के पास इजरायल के अलावा स्व-निर्मित अवेक्स (AWACS) सिस्टम है। भारतीय सिस्टम डीआरडीओ ने तैयार की है। एयर डिफेन्स के लिये AWACS का उपयोग किया जाता है। यह लोंग रैंज सर्वेलन्स सिस्टम होती है। सबसे पहले अमेरिकी एयरफोर्स ने उसका उपयोग शुरू किया था। यह सिस्टम काफी निचले स्तर पर उड़ान भर रहे एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर लेता है।

यह सिस्टम लगभग ३७० किमी दूर तक दुश्मन की गतिविधि को पकड़ सकता है। यह किसी भी ऋतु, मौसम में काम करने में सक्षम है। उसमें लगाया गया कंप्यूटर दुश्मनों की कार्रवाई और उनकी गतिविधि को रेकोर्ड करता है। AWACS सिस्टम को दुश्मन भी पकड़ नहीं सकता।

जैश-ए-मोहम्मद के नष्ट ठिकानों से आईं चौंकाने वाली तस्वीरें

उधर बालाकोट में जहां भारतीय वायु सेना ने जैश के ठिकानों को निशाना बनाया, वहां से चौंकाने वाली तस्वीरें मिलीं हैं। नष्ट ठिकाने के चित्र में साफ नजर आ रहा है कि इस केंद्र की सीढ़ियों पर अमरीका, इंग्लैंड और इजरायल के नक्शे पेंइट किये गये थे। यानि आतंकी रोजमर्रा के अपने क्रिया-कलापों के दौरान इन झंडों की प्रतिकृतियों पर पैदल चलकर उसका अपमान किया करते थे।

Intel Sources: Flags of USA, UK and Israel painted on staircases seen in Jaish e Mohammed facility destroyed by Indian Air Force jets in Balakot pic.twitter.com/266CEI0hGR

— ANI (@ANI) February 26, 2019