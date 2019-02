यदि पाकिस्तान में घूसकर अमेरिका लादेन को मार सकता है तो कुछ भी संभव है : जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार अमेरिका पाकिस्तान में घूस कर ओसामा बिन लादेन को गिर सकता है, तो क्या भारत ऐसा नहीं कर सकता। उनका इशारा जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की ओर था। पहले ऐसा करना एक स्वपन्न, कल्पना भर लगता था, लेकिन आज की परिस्थिति में यह संभव है।

Finance minister Arun Jaitley: A week is too long a time for any country. If you look at last 24 hours, one week would appear to be a day. The kind of things we see…I remember when the US Navy SEALs had taken Osama Bin Laden from Abbottabad (Pakistan),then can't we do the same? pic.twitter.com/eMa5LX1UXq

