गुजरात : कच्छ सीमा में जासूसी के मकसद से घूसा पाकिस्तानी ड्रोन धड़ाम

सुरक्षा बल ने कच्छ सीमा पर की कार्रवाई

अहमदाबाद (ईएमएस)| गुजरात के सीमावर्ती जिले कच्छ के अबडासा के निकट पाकिस्तान ड्रोन को उड़ाए जाने की खबर है| माना जा रहा है कि जासूसी के मकसद से ड्रोन को कच्छ सीमा पर भेजा गया था, जहां उसे नष्ट कर दिया गया है| फिलहाल सेना इसकी जांच कर रही है|

Indian Army has shot down a Pakistani spy drone in Abdasa village, in Kutch, Gujarat. Army and police personnel present at the spot. pic.twitter.com/84wUJY916l

— ANI (@ANI) February 26, 2019