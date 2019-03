लोकसभा चुनाव : कांग्रेस की पहली सूची में गुजरात के ४ नाम

नई दिल्ली। 2019 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा एक-दो दिन में होने की संभावना है। राजनीतिक दल इस चुनावी महासंग्राम के लिये कमर भी कर चुके हैं। उधर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की 11 और गुजरात की 4 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सर्वाधिक रोचक पहलू यह है कि कांग्रेस की पहली सूची में गुजरात की सीटों का समावेश है।

Announcement of first list of candidates selected by Congress Central Election Committee for the ensuing Lok Sabha elections. pic.twitter.com/FEzssyx3uV

— Congress (@INCIndia) March 7, 2019