गुजरात कांग्रेस की वेबसाइट हेक कर हार्दिक पटेल का अश्लील वीडियो पोस्ट

अहमदाबाद (ईएमएस)| गुजरात कांग्रेस की वेबसाइट हेक कर किसी ने हार्दिक पटेल का अश्लील वीडियो पोस्ट कर दिया और कहा कि हमारे नेता का स्वागत करें| इस घटना के बाद फिलहाल गुजरात कांग्रेस की वेबसाइट को बंद कर दिया गया है|

कांग्रेस आईटी सेल के इन्चार्ज हेमांग रावल के मुताबिक कांग्रेस की वेबसाइट पर एरर आ रहा है| किसी ने वेबसाइट हेक कर अश्लील वीडियो पोस्ट किए हैं| फिलहाल हमने वेबसाइट बंद कर दी है| वेबसाइट कहां से हेक की गई, इसका आईपी एड्रेस मिलने के बाद मामला दर्ज करवाएंगे| दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता तेजेन्द्रसिंह बग्गा ने गुजरात कांग्रेस की वेबसाइट का स्क्रीन शोट लेकर ट्वीट किया और राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या आप ऐसे लोगों को प्रमोट कर वोट मांगोगे?

हेमांग रावल ने कहा कि हमारी वेबसाइट का स्क्रीन शोट सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता तेजेन्द्रसिंह बग्गा के पास कैसे पहुंचा, इसका उन्हें खुलासा करना चाहिए| रावल ने बताया कि शिकायत में तेजेन्द्रसिंह बग्गा का नाम भी शामिल करेंगे|

“No one will tweet this” moment on TV debate 🤐 pic.twitter.com/48g2HYWUz3

