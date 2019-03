भाजपा ने गुजरात की 4 लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा की

भारतीय जनका पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी १३वीं सूची जारी की है, जिसमें गुजरात के ४ प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। गुजरात की ये चार सीटें हैं पाटण, जूनागढ़, आणंद और छोटा उदेपुर।

पाटण से भरतसिंह डाभी ठाकुर, जूनागढ़ से राजेशभाई चूडासमा, आणंद से मितेशभाई पटेल और छोटा उदेपुर से श्रीमती गीताबेन राठवा भाजपा प्रत्याशी होंगे।

BJP releases list of 4 candidates in Gujarat for #LokSabhaElections2019 . One candidate for by-election to Talala assembly constituency also announced. pic.twitter.com/pTiPY3kvny

— ANI (@ANI) March 31, 2019