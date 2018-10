गुजरात : प्रवासियों के हमलावरों पर 35 प्राथमिकियां दर्ज, 450 गिरफ्तार

गांधीनगर| गुजरात में रहने वाले प्रवासियों पर किए गए हमलों को लेकर पुलिस ने 35 प्राथमिकियां दर्ज की हैं और लगभग 450 लोगों को हिरासत में लिया है। प्रदेश के गृहमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक बच्चे से दुष्कर्म के बाद, यहां प्रवासी मजदूरों, खासकर उत्तर भारत से आने वालों पर व्यापक हमले हुए। दुष्कर्म के लिए प्रवासी समुदाय को जिम्मेदार माना जा रहा है।

जडेजा ने कहा,

It is our responsibility to provide security to those who come to Gujarat for employment from other states . We are in touch with the Central govt. We have submitted a report to the central govt regarding every incident: Gujarat Home Minister Pradeepsinh Jadeja pic.twitter.com/LLM7QvguYA

