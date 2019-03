सूरत के 4 के साथ वड़ोदरा के 2 भी थे उसी विमान में सवार

हवाईयात्रा ने जीवन में एक नया मोड़ जोड़ दिया है। हवाई यात्रा से हम विश्व के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। हवाई यात्रा ने विश्व को जोड़ने का एख बड़ा कार्य किया है जिससे लोग विश्व के किसी और कोने के लोगों से जा कर मिल सकते है जान सकते हैं तथा कार्य कर सकते हैं। जहां एक तरफ हवाई यात्रा लोगों को बहुत लाभ दे रही है वहीं हाल में अफ्रिका की प्रसिद्ध एयरलाइन इथियोपियन एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटना का शिकार बन गया।

इथियोपियन एयरलाइंस के इस भयंकर दुर्घटना में सूरत के सिटीलाइट रोड पर रहते तथा वर्षों से कैनेडा में स्थाई हुए प्रेरित दीक्षित उनकी पत्नी कोशा और दो बेटियां आश्का और अनुष्का के साथ-साथ उनके ससुर पंगेश वैद्य और सास हंसिका भी थीं। वडोदरा में श्री सयाजी हाई स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मकेनिकल इन्जिनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले पंगेश वैद्य और उनकी पत्नी हंसिका वैद्य पिछले 8 वर्षों से पुत्रि तथा जंवाई के साथ कैनेडा में रहते थे।वडोदरा में लंबे समय तक सेवा करने के बाद कनाडा में काम लग कर पुत्रि तथा जंवाई का साथ हुए शे कैनेडा स्थित। इस विमान में प्रेरित दिक्षित तथा उनके पत्नी तथा 2 बच्चियों को मिला कर सूरत के 4 तथा सास- ससुर को निला कर वडोदरा के 2 लोग शामिल थे। भारत मूल के कुल 6 लोगों की इस विमान दुर्घटना में मौत हुई है।

DGCA issued circular for additional actions & said it will continue to closely monitor the situation and may impose/ take any other operational/ maintenance measures/ restrictions based on the information received from accident investigation agency/ FAA/ Boeing https://t.co/X9Y90krGtq

