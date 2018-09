इमामी पेपर गुजरात में 2000 करोड़ रुपये निवेश करेगी

कोलकाता। इमामी पेपर मिल्स ने शुक्रवार को कहा कि वह गुजरात के भरूच में नए विनिर्माण संयंत्र की स्थापना पर 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, साथ ही दूसरे चरण में इसकी क्षमता भी बढ़ाएगी।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपानी ने शुक्रवार को ग्रीनफील्ड मल्टीलेयर पैकेजिंग बोर्ड परियोजना की आधारशिला रखी। कंपनी को उम्मीद है कि साल 2020 की पहली छमाही में इस संयंत्र में उत्पादन शुरू हो जाएगा।

Gujarat CM Shri @vijayrupanibjp today laid foundation stone for Rs.1000-crore greenfield multi-layer packaging board plant of Emami Paper Mills, expected to create over 3000 jobs, at Saykha village of Vagra Taluka in Bharuch district pic.twitter.com/RpvPbZAm58

— CMO Gujarat (@CMOGuj) September 21, 2018