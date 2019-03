साबरमती आश्रम पहुंचा गांधी परिवार, अल्पेश ठाकोर के बगल बैठी दिखीं प्रियंका

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आज मंगलवार को अहमदाबाद में होने जा रही है। इससे पूर्व कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता अहमदाबाद पहुंच चुके है जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आदि शामिल हैं। सभी नेता सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे और गांधी प्रतिमा पर सम्मान अर्पित करने के बाद प्रार्थना सभा में बैठे।

Ahmedabad: Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Manmohan Singh and Priyanka Gandhi Vadra attend prayer meet on anniversary of ‘Dandi March’ at Sabarmati Ashram pic.twitter.com/JYuEkRUORV

— ANI (@ANI) March 12, 2019