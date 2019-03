वीडियो में देखें प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेज पर किसके पैर छूए

गुजरात के दो दिनों के दौरे पर आये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अहमदाबाद में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान मंत्र पर मौजूद विशिष्ट लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी नजर भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल पर पड़ी।

#WATCH Prime Narendra Modi touches feet of former Gujarat Chief Minister Keshubhai Patel, at an event in Adalaj, Gujarat. pic.twitter.com/hlewIV8T7T

