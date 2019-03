सारागढ़ी युद्ध : जानिये जब 21 सिखों ने 12000 अफगानों को धूल चटाई तो ब्रिटन की संसद ने क्या किया

यूनेस्को की सूची में दर्ज “सारागढ़ी युद्ध”

लेखक – शरद नारायण खरे

हाल ही में अक्षय कुमार अभिनीत बेहतरीन व सुपरहिट रही फिल्म “केसरी” शानदार फ़िल्म मानी गई है। पर बड़े खेद की बात है कि हमारे इतिहासकारों ने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया, जिससे हम इतिहास के इस गौरवशाली युध्द की वीरगाथा से लगभग वंचित ही रहे, पर इस फिल्म ने हमें गर्व करने का अवसर प्रदान किया है।

अक्षय कुमार की केसरी फ़िल्म इतिहास के सबसे अद्भुत युद्ध पर आधारित है जिसमें एक तरफ 21 सिख थे तो दूसरी तरफ 12000 अफगान।

आपने “ग्रीक सपार्टा” और “परसियन” की लड़ाई के बारे में सुना होगा ……इनके ऊपर “300” फिल्म भी बनी है,पर अगर आप “सारागढ़ी” के बारे में पढ़ेगे तो पता चलेगा इससे महान लड़ाई भारतभूमि में हुई थी …. बात 1897 की है …..नॉर्थ वेस्ट फ्रण्टियर स्टेट में 12 हजार अफगानों ने हमला कर दिया ……वे गुलिस्तान और लोखार्ट के किलों पर कब्जा करना चाहते थे।

इन किलों को महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। इन किलों के पास सारागढ़ी में एक सुरक्षा चौकी थी। जहां पर 36वीं सिख रेजिमेण्ट के 21 जाट जवान तैनात थे। ये सभी जवान माझा क्षेत्र के थे और सभी जाट क्षत्रिय परिवार से थे। 36वीं सिख रेजिमेण्ट में केवल साबत सूरत (जो केशधारी हों) सिख भर्ती किये जाते थे।

1897 :: 21 Sikh Soldiers Defending British Army Post Against 10000 Pashtuns at #Saragarhi In North West Frontier Province ( Now In Pakistan ) pic.twitter.com/abena8qra5

