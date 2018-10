वायरल हो रहा #YehTumbbad फेसबुक फिल्टर, देखिये आपका चेहरा है कितना डरावना…

मुंबई। निर्माता सोहम शाह की फिल्म तुम्बड रीलीज हो गई है और धीरे-धीरे फिल्म रसिकों को अपनी ओर खींच भी रही है। राही अनिल बारवे और आदेश प्रसाद द्वारा निर्देशित ‘तुम्बड’ भारत की 19वीं शताब्दी की कहानी दर्शाती है जहां एक षडयंत्रकारी शख्स पर अपने पूर्वजों के पौराणिक खजाने को खोजने का जुनून सवार हो जाता है। बता दें कि ‘तुम्बड’ 75वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के क्रिटिक्स वीक सेक्शन में दिखाई गई और यह वहां प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय फिल्म है।

इस रहस्यमयी और रोमांच से भरपूर फिल्म यद्यपि किसी अन्य कारण से चर्चा का विषय बन गई है।

रविवार को इसके अचानक चर्चा में आने का कारण रहा फिल्म की निर्माता कंपनी erosnow की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किया गया इसका विशेष फोटो फिल्टर। इसके तहत एक विशेष लिंक को आपको अपने मोबाइल से क्लिक करना होता है, जो आपको आपके फेसबुक एकाऊंट से जोड़ता है और आपका कैमरा चालू हो जाता है। आप अपनी तस्वीर लेतें हैं और फिर वह तस्वीर इस विशेष तुम्बड़ फिल्टर के जरिये एक डरावने चेहरे में परिवर्तित हो जाती है।

Here is my entry with the #YehTumbbad filter ..! #Tumbbad @s0humshah @ErosNow

सोशल मीडिया पर लोग इस फिचर के जरिये अपनी तस्वीर खींचकर पोस्ट कर रहे हैं। तकनिकी युग में कुछ पल के मजे के साथ-साथ फिल्‍म तुम्बड का प्रचार भी हो रहा है।

देखिये एक और ट्वीटर यूजर की तस्वीर…

Sooo cool and So scary! Try the #YehTumbbad filter to find out!

Click here to try – https://t.co/RhnJLvKHca …#Tumbbad | @s0humshah | @ErosNow pic.twitter.com/tFxkGCeVe8

— Aaaruu.. (@iam_aarta11) October 14, 2018