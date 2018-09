‘भूमि’ में काम करना पीड़ादायक रहा : अदिति

मुंबई| अभिनेत्री अदिति राव हैदरी का कहना है कि फिल्म ‘भूमि’ में दुष्कर्म पीड़िता की भूमिका निभाना उनके लिए भयावह रहा। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना परेशान कर देने वाला था। अदिति ने शनिवार को ट्वीट किया, “भूमि पीड़ादायक रही। यह एक सर्वाधिक परेशान कर देने वाला अनुभव था।”

Being #Bhoomi was torture! One of the most disturbing experiences I’ve had..

But I found a rainbow every day thanks to @duttsanjay sir my BFG..thank you for the laughter & my fave food! Thank you @OmungKumar & @Vanita_ok for your patience & guidance…this was tough but special pic.twitter.com/labiNZntYU

— Aditi Rao Hydari (@aditiraohydari) September 22, 2018