देखें फिल्म ‘Tumbbad’ की झलक, जो शाहरुख को बहुत पसंद आ रही है!

मुंबई| सुपरस्टार शाहरुख खान ने निर्माता सोहम शाह की फिल्म ‘तुम्बड‘ की प्रशंसा करते हुए इसे बेहद अच्छी तरह निर्मित फिल्म बताया।

फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद शाहरुख ने मंगलवार रात ट्वीट किया, “बेहद अच्छी तरह निर्मित फिल्म की झलक देखी। एक शैली जिसकी आमतौर पर हम सीमाएं पार नहीं करते। अपने दोस्तों को शुभकामनाएं देता हूं आशा है कि आप इस फिल्म को देखेंगे और इसकी आनंद लेंगे।”

राही अनिल बारवे और आदेश प्रसाद द्वारा निर्देशित ‘तुम्बड’ भारत की 19वीं शताब्दी की कहानी दर्शाती है जहां एक षडयंत्रकारी शख्स पर अपने पूर्वजों के पौराणिक खजाने को खोजने का जुनून सवार हो जाता है।

‘तुम्बड’ 75वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के क्रिटिक्स वीक सेक्शन में दिखाई गई और यह वहां प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय फिल्म है।

‘तुम्बड’ 12 अक्टूबर को रिलीज होगी।

Saw bits of this extremely well-crafted film. A genre we normally don’t push boundaries in. Wishing my friends the best with this venture and hope u all watch it and enjoy it. #Tumbbad the Trailer.https://t.co/UK3JeiMF4J

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 25, 2018