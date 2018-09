ThugsofHindostan : ठग्स ऑफ हिंदोस्तान का ट्रेलर लॉंच

मुंबई। आमिर खान की बहुप्रतिक्षित फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान का ट्रेलर गुरुवार को लॉंच किया गया। इस अवसर पर फिल्म के सभी प्रमुख कलाकार उपस्थित थे।

पहली नजर में ट्रेलर को फिल्म प्रशंसक काफी पसंद कर रहे हैं। उधर कुछेक लोग फिल्म के हिस्सों और फोटोग्राफी की तुलना हॉलीवुड की फिल्मों से करके उसे ट्रोल भी कर रहे है।

आमिर खान ने ट्वीट करके सोशल मीडिया पर भी इस ट्रेलर को लौंच किया।

Here come the Thugs! Its a big day for all of us. Missing Yash ji. Wish he was here with us.

I hope that TOH will make your Diwali a fun and enjoyable ride! #ThugsOfHindostanTrailer https://t.co/amNBe4iFy5@yrf @TOHTheFilm @SrBachchan #KatrinaKaif @fattysanashaikh pic.twitter.com/HJYXGAbBe6

— Aamir Khan (@aamir_khan) September 27, 2018