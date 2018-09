‘साइना’ की शूटिंग शुरू करने को लेकर रोमांचित : श्रद्धा

मुंबई| बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के जीवन पर आधारित फिल्म ‘साइना ‘ की शूटिंग कर रही अभिनेत्री श्रद्धा कपूर का कहना है कि वह इस नए सफर को शुरू करने के लिए रोमांचित हैं। श्रद्धा ने सोमवार रात फिल्मकार अमोल गुप्ते और निर्माता भूषण कुमार के साथ फिल्म का क्लैपबोर्ड पकड़े अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरीज पर साझा की।

उन्होंने लिखा, “हम शूटिंग शुरू कर रहे हैं। इस नए सफर को शुरू करने के लिए बहुत रोमांचित हूं। आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए।”

अभिनेत्री ने अमोल गुप्ते द्वारा लिखे एक पत्र को भी साझा किया, जिसमें लिखा है, “हमारी प्रिय बेटी श्रद्धा, साई को याद करते हुए तुम्हारा नाम साइना रखते हैं..इस सफर को अपने लिए सबसे यादगार बनने दो..प्रिय बच्चा हम तुमसे प्यार करते हैं।”

अपनी भूमिका की तैयारी के लिए श्रद्धा कथित रूप से भारतीय टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद की निगरानी में प्रशिक्षण लेती रही हैं।

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने भी फिल्म के फ्लोर पर जाने की पुष्टि की।

IT'S OFFICIAL… Shraddha Kapoor as Saina Nehwal… #SainaNehwalBiopic starts filming from 22 Sept 2018… Directed by Amole Gupte… Produced by Bhushan Kumar. pic.twitter.com/Vw4wmgF38R

गौरतलब है ‌ कि श्रद्धा कपूर ने इससे पहले माफिया डॉन हसीना पारकार का किरदार फिल्म में निभाया था। अब वे सानिया नेहवाल का किरदार निभायेंगी।

