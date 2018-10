सोना महापात्रा ने कैलाश खेर पर यौनाचार के आरोप लगाए

मुंबई| गायिका सोना महापात्रा ने संगीतकार और गायक कैलाश खेर पर शोषण के आरोप लगाए हैं। महापात्रा का कहना है कि खेर ने एक बार उनकी जांघ पर हाथ फेरा था। सोना ने गायक-संगीतकार राम संपत से शादी की है।

गायिका ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि एक आधिकारिक मुलाकात के दौरान कैलाश ने उनके साथ यह दुर्व्यवहार किया था।

(1) I met Kailash for coffee in Prithvi Café to discuss a forthcoming concert where both our bands were playing & after the usual, a hand on my thigh with lines likes, your so beautiful, feel so good that a ‘musician got you’ (Ram) not an actor. I left not soon after. (1) https://t.co/Cfz8Hf4sdP — SONA (@sonamohapatra) October 9, 2018

महापात्रा ने लिखा, “मैं एक कांसर्ट के मामले में कैलाश से पृथ्वी कैफे मिलने गई थी। इस कांसर्ट में हम दोंनो को प्रस्तुति देनी थी। बातचीत के दौरान कैलाश ने मेरी जांघ पर हाथ फेरते हुए कहा कि ‘तुम बहुत सुंदर हो’। ‘अच्छा है कि तुम्हें एक संगीतकार (राम) मिला, न कि कोई अभिनेता’। मैं तुरंत ही वहां से निकल गई।”

गायिका ने कहा कि इस घटना के बाद भी कैलाश नहीं रुके। उन्होंने कहा, “ढाका पहुंचने के बाद आयोजन स्थल जाने के दौरान कैलाश मुझे लगातार फोन कर रहे थे। मैंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद कैलाश ने आयोजकों से फोन पर कहा कि वह मुझे कैलाश से उनके कमरे में मिलने के बारे में बताएं।”

(2) That did not deter Kailash Kher though. On landing in Dhaka & on my way to the venue with the organisers, keeps calling me & when I don’t pick up, calls the organisers phone to get through to me & asks me to ‘skip’ the soundcheck & join him in his room instead to ‘catch up’ https://t.co/beBehXBLup — SONA (@sonamohapatra) October 9, 2018

3)The fact that Kailash had sung in my studios & for many projects in which I was the producer & knew me to be as strong as i am or that he had only recently taken a favour from my partner @RamSampathLive to create a personal track for him didn’t stop him. #TheHubris of such #men https://t.co/GLHvCsIPDR — SONA (@sonamohapatra) October 9, 2018

महापात्रा ने कहा, “बात यह है कि कैलाश ने मेरे स्टूडियो में और कई परियोजनाओं में गाया था, जिनकी मैं निर्माता थी, और वह मुझे जानते थे कि मैं कितना मजबूत हूं और यह भी कि उन्होंने हाल ही में मेरे साथी राम संपत से एक गाने के लिए मदद मांगी थी। इसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया। इस आदमी का इतना घमंड था।”

आमिर खान के शो ‘सत्यमेव जयते’ में प्रस्तुति दे चुकीं महापात्रा ने कहा कि खेर कितनी महिलाओं से माफी मांगेंगे। अगर वह अभी शुरुआत करेंगे, तो माफी मांगने में उन्हें सारा जीवन लग जाएगा।

How many women will you apologise to Kailash Kher??? Start now. Will take a lifetime. (4) 🤘🏾🔴 https://t.co/yZimwUshoE — SONA (@sonamohapatra) October 9, 2018

एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने जब महापात्रा से इस घटना को अब उठाने के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, “जिन लोगों ने भी मुझे कैलाश के साथ इस घटना को अब उजागर करने के लिए कोसा है, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि यह मेरा जीवन है और मेरी पसंद है।”

इस बारे में पूछे जाने पर कैलाश ने आईएएनएस को बताया कि वह इस आरोप को सुनकर बेहद निराश हैं और उन्हें इस घटना के बारे में न ही कोई जानकारी है और न ही उन्हें यह घटना याद है।

कैलाश ने कहा,

जो भी लोग मुझे जानते हैं और मुझसे मिले हैं, वह इस बात को भी जानते हैं कि मैं इंसानियत का कितना सम्मान करता हूं, खासकर महिलाओं का। मीडिया के लोगों की मैं अधिक इज्जत करता हूं, क्योंकि उनका काम मुश्किल है।”

–आईएएनएस