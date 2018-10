‘सुपर 30’ के निर्माता बहल के खिलाफ कार्रवाई करें : ऋतिक

मुंबई| अभिनेता ऋतिक रोशन ने यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे उनकी आगामी फिल्म ‘सुपर 30’ के निर्देशक विकास बहल के खिलाफ फिल्म के निर्माताओं से जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने के लिए कहा है। ऋतिक ने सोमवार को ट्वीट किया, “ऐसे किसी गंभीर दुर्व्यवहार के दोषी व्यक्ति के साथ मेरा काम करना असंभव है। मैं दूर हूं और मुझे हल्की-फुल्की जानकारी मिली है। मैंने ‘सुपर 30’ के निर्माताओं से जरूरत पड़ने पर कठोर फैसला लेने का आग्रह किया है।”

उन्होंने कहा, “यह पर्दे के पीछे दबी रहने के लिए नहीं है। सभी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और सभी पीड़ितों को अपनी बात कहने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।”

उनका यह बयान फिल्म निर्माता हंसल मेहता द्वारा उन पर परोक्ष हमला करने के अगले दिन आया है।

मेहता ने कहा था कि दो बच्चियों के पिता के तौर पर उन्हें डर लगता है कि उनकी बेटियों को इन सबसे निपटना होगा, क्योंकि विकास बहल के खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि एक प्रमुख अभिनेता उनकी फिल्म में काम कर रहा है। अब कौन सशक्त है? पीड़ित या दोषी?

ऋतिक के प्रशंसकों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने मेहता को ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिस कारण मेहता को अपना ट्विटर खाता डिलीट करना पड़ा था।

एक महिला ने बहल पर 2015 में गोवा में उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। उन्होंने इसके बारे में मीडिया को पिछले वर्ष बताया और पिछले महीने अभिनेत्री तनुश्री दत्ता द्वारा नाना पाटेकर पर 10 साल पहले उनका यौन शोषण करने का आरोप लगाने के बाद तेज हुए ‘मी टू अभियान’ के बाद उस महिला ने बहल पर फिर से आरोप लगाया।

अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी और मधु मंटेना के साथ बहल की साझेदारी वाली ‘फैंटम फिल्म्स’ पिछले सप्ताह खत्म हो गई।

अभिनेत्री सोनम कपूर ने भी कामकाजी स्थल पर यौन उत्पीड़न मसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुनें…

What did @sonamakapoor really say about Kangana Ranaut at @wethewomenasia in interview to me ? "Sometimes it's difficult to take her seriously BUT I love her spunk." Went on to call #VikasBahl & #TanushreeDutta cases "despicable & gut-wrenching" & those silent – "cowards".Watch pic.twitter.com/Cun66sqyws

— barkha dutt (@BDUTT) October 8, 2018