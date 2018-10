‘पहुना…’ ने जर्मनी फिल्मोत्सव में 2 पुरस्कार जीते

नई दिल्ली| अभिनेत्री एवं निर्माता प्रियंका चोपड़ा की ‘पहुना- द लिटिल विजिटर्स’ ने जर्मनी में श्लिंगेल अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में दो पुरस्कार जीते हैं। यह बच्चों पर आधारित फिल्मों का महोत्सव है।

फिल्म ने यूरोपीय चिल्ड्रेंस फिल्म अवॉर्ड जीता और द प्रोफेशनल जूरी फीचर फिल्म इंटरनेशनल कैटेगरी के लिए स्पेशन मेंशन मिला।

फिल्म को दो अक्टूबर से पांच अक्टूबर तक चले फिल्मोत्सव में दर्शकों से काफी सराहना मिली। फिल्म ने छह अक्टूबर को पुरस्कार जीता।

‘पहुना – द लिटिल विजिटर्स’ तीन नेपाली बच्चों की कहानी है, जो अपने मां-बाप से बिछुड़ जाते हैं।

We caught up with Madhu Chopra at the @festival_cannes where the poster of @PriyankaChopra’s new Sikkimese production #Pahuna was unveiled. pic.twitter.com/jY9Firxu88

— Film Companion (@FilmCompanion) May 25, 2017