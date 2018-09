‘दशहरा’ में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भूमिका में नील नितिन मुकेश

मुंबई| अभिनेता नील नितिन मुकेश आगामी फिल्म ‘दशहरा’ में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के किरदार में नजर आएंगे। निर्माताओं ने मंगलार को अपने सोशल नेटवर्किं ग पोर्टल पर फिल्म का पहला लुक साझा किया, जिसमें नील रफ एंड टफ लुक में नजर आ रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है, ‘अधर्मस्य विनाशकारणे पाप न भवति’।

फिल्म की कहानी अपराध और राजनीति की सच्ची घटना पर आधारित है।

‘दशहरा’ 26 अक्टूबर को रिलीज होगी।

Presenting the #firstlook : @NeilNMukesh as a dreaded revengeful cop… #Dassehra… releasing on 26th October 2018…produced by @Aparna50507263 creative director @thrillerbadshah pic.twitter.com/LkDMk952So

