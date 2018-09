संयुक्त राष्ट्र में दिखाई जाएगी ‘लव सोनिया’

मुंबई| मानव तस्करी पर बनी फिल्म ‘लव सोनिया’ पहली बार संयुक्त राष्ट्र में दिखाई जाएगी। अमेरिका में फिल्म की यह पहली स्क्रीनिंग होगी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क मुख्यालय में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी।

स्क्रीनिंग की मेजबानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनडीसी) और मानव तस्करी के खिलाफ काम कर रही भारतीय संस्था ‘अपने आप’ कर रही है।

निर्देशक तबरेज नूरानी ने फिल्म को यूएन में प्रदर्शित किए जाने पर कहा, ‘यह हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गौरव की बात है। न्यूयॉर्क में 11 अक्टूबर को फिल्म की स्क्रीनिंग होने को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं।”

फिल्म में मृणाल ठाकुर, मनोज वाजपेयी, राजकुमार राव, रिचा चढ्ढा, आदिल हुसैन और अनुपम खेर मुख्य भूमिका में हैं।

देखिये फिल्म का ट्रेलर…

This looks raw, real and hard hitting. All the best #mrunal and the entire team. Can’t wait to watch! #LoveSoniaTrailer #AgainstAllOdds https://t.co/tJp8OOEZBZ

— Hrithik Roshan (@iHrithik) August 23, 2018